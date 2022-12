Stasera in TV - La Guida di Oggi Venerdì 23 Dicembre 2022

Sky Tg24

Di nuovo in gioco , il film in ondain tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2012 di Robert Lorenz, con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman, Scott ...... conducente ubriaco allaCronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... c'è il ritorno di Davor Vugrinec Sport [ 22/12/2022 ]nuovo appuntamento con 'Controvento - ... Film stasera in TV da non perdere venerdì 23 dicembre 2022 AVEZZANO - Stasera 23 dicembre alle ore 21.00 si terrà il concerto spettacolo del Trio Cardoso presso Spazio teatro e arti creative in Via delle Olimpiadi ...Con il Natale alle porte, non c'è niente di meglio che rifugiarsi sotto le coperte del proprio divano per una serata a tema ...