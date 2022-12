Salernitana | il primo allenamento di Ochoa con la squadra

SalernitanaNews.it

È subito sceso in campo Guillermo Ochoa. Sorridente nella sua divisa gialla, quella utilizzata anche per le prime foto ufficiali, questa mattina il portiere messicano si è allenato insieme ai suoi ...Commenta perDopo il terzino sinistro, la seconda priorità per la Lazio è il vice - Immobile. Ieri era sorta e poi subito tramontata l'idea Bonazzoli, della. Oggi invece il nome nuovo lo fa la ... UFFICIALE. Ochoa è granata: 'Forza Salernitana', primo ... Primo allenamento in maglia granata per il numero uno della nazionale centroamericana: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Corsa contro il tempo per il transfer internazionale per schierar ...Il portiere messicano si è allenato con i compagni dopo la firma del contratto fino a giugno. La festa dei tifosi in città ...