Roma | rapito un ventenne | il blitz in un locale di Ponte Milvio Si segue la pista della droga

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’irruzione in un ristorante, il ragazzo sollevato di peso e costretto a salire in auto,. Poi le ricerche, la scomparsa nel nulla, il cellulare spento. Ha dell’incredibile quello che è accaduto nella notte a, a, una delle zonemovida cittadina. La vittima è unzona di San Basilio, uno dei croceviaCapitale. Secondo le prime notizie trapelate, la stessa famiglia sarebbe nota alle forze dell’ordine per il coinvolgimento nell’affaire degli stupefacenti. Ilnella zonamovida di: il ragazzoI testimoni hanno riferito di ...

La famiglia del ragazzo, residente a San Basilio, avrebbe precedenti per droga e quindi gli inquirenti ipotizzano che il rapimento possa essere maturato nel mondo dello spaccio. Giallo a Roma, nel quartiere di Ponte Milvio. Nella serata di giovedì, infatti, Danilo Valeri di vent'anni è stato prelevato da alcune persone, mentre si trovava all'esterno di un locale della zona. Si chiama Danilo Valeri, ha 20 anni ed è il figlio di Maurizio Valeri, uno dei boss dello spaccio a San Basilio il ragazzo rapito giovedi notte in un locale a ponte Milvio.