Plusvalenze | la Figc chiede la revoca della sentenza Juve | ' Dimostreremo la nostra correttezza'

La Gazzetta dello Sport

La procura dellasi attiva nuovamente per l'inchiesta sulleche coinvolge la Juventus e altri 9 club . Gli altri club sono: Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. ...Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ecco le certezze: la Procura della Federcalcio ha deciso di riaprire l'indagine sulleche coinvolge la Juventus, il Parma e altri sette club di serie A, B e C. Insomma, un nuovo scossone che mette in forte dubbio la sentenza dell'aprile scorso quando il tribunale federale ... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coinvolte altre otto società L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si è soffermata sull’indagine in corso dei pm torinesi che indagano sui conti della Juventus.Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla riapertura del processo per le plusvalenze, in cui è coinvolta la Juventus ...