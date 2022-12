Parigi | sale a 3 il bilancio dei morti Esplode la rabbia dei curda | roghi e scontri con la polizia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022)a tre ildeiin seguito all’attentato anel quartiere curdo, in rue d’Enghien, nel decimo arrondissement. Lo ha riferito la procuratricena, Laure Beccuau, parlando con la stampa sul posto dell’attacchi. Sono diversi, invece, i feriti. Il presunto attentatore, fermato, si trova in gravissime condizioni in ospedale. Attentato aa 3 ildeiA sparare un 69enne pensionato della società delle ferrovie francesi, già noto alle forze dell’ordine per tentato omicidio. Avvenuto l’8 dicembre di un anno fa, quando aveva fatto irruzione in un campo migranti armato di una sciabola. L’uomo era stato incriminato per tentato omicidio con l’aggravante razzista. In queste ore la Procura ...