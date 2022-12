Mooney We Run Rome il 31 dicembre 2022 | ecco dove e a che ora

Roma Capitale

Si è svolta questa mattina, nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione dellaWeRome. Giunta all'XI edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km si correrà a Roma il 31 dicembre alle ...'Si è svolta questa mattina, nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione dellaWeRome, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km che si correrà a Roma il 31 dicembre alle ore 14.00'. Lo fa ... "Mooney We Run Rome", si corre il 31 dicembre Si è svolta questa mattina, nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione della Mooney We Run Rome.A Roma, l’ultimo dell’anno non è tale senza la WeRun: l’undicesima edizione della corsa urbana si disputerà nella Città Eterna il 31 dicembre alle 14, e oggi ...