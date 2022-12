Manchester United | Ten Hag | “Vogliamo una squadra forte che lotti per vincere dei trofei”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il tecnico del, Erik Ten Hag, in vista della gara di Premier League di martedì contro il Nottinham Forest, ha parlato in conferenza stampa: “Sapevamo da prima che 5-6 giorni dopo la finale mondiale la Premier sarebbe ripartita, tutti devono accettarlo ed essere pronti, giocatori e staff.unache possa lottare perdei, non è facile ma niente lo è nel calcio ad alti livelli. Sappiamo che è un campionato difficile ma vale per tutte le 7-8 squadre che ambiscono a finire fra le prime quattro. Bisogna lottare su ogni pallone per fare punti, è chiaro che dobbiamo ottenere risultati ma io devo guardare anche alle prestazioni e siamo sulla strada giusta, stiamo facendo progressi e penso che abbiamo delle buone opportunità ...