Incidente tra auto e scooter a Ragusa | muore 14enne

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un quattordicenne è morto in unstradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri a Pozzallo , nelno. Il ragazzo era alla guida di unoche, in via Australia, si è scontrato contro un' ...

RomaToday

Morta in unsul set del film in cui faceva da comparsa, è l'amore perduto e perfetto che l'ormai invecchiato Jimmy continua a inseguireuna proiezione notturna e l'altra, nei vecchi ...L'è avvenuto vicino all'ufficio tecnico del Comune e alla protezione civile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica per i rilievi e le indagini del caso. ... Incidente sul raccordo anulare: carambola tra quattro auto, un morto e due feriti Un quattordicenne è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri a Pozzallo, nel Ragusano. Il ragazzo era alla guida di uno scooter che, in via Australia, si ...Un quattordicenne è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri a Pozzallo, nel Ragusano. Il ragazzo era alla guida di uno scooter che, in via Australia, si ...