Imprese | Marta Testi Elite | “Podcast per valorizzare e dare voce a esperienze di successo”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Raccontare lediitaliane, ripercorrendo le tappe decisive del loro percorso di crescita: è con questo obiettivo che, società del Gruppo Euronext, ha lanciato ‘Voci di’, ilche ha come protagonisti imprenditori e manager delledel network nato in Borsa Italiana nel 2012, che si sono distinte nei loro rispettivi settori. “– dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, ces di– ha festeggiato quest’anno i suoi primi 10 anni. E’ stata una prima decade di lavoro intenso al fianco delle aziende, a sostegno dell’eccellenza imprenditoriale del nostro Paese e dell’economia reale. Una storia dicostruita insieme a ...

con l'ambizione a lungo termine di rendere Elite un punto di riferimento per le imprese private di piccola e media dimensione a livello europeo". "In tutto questo - spiega ancora Marta Testi - è ... la recente interruzione di internet ha colpito centinaia di migliaia di piccole imprese.