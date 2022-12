Gazzetta – Milan-Bennacer | condizioni rinnovo a un passo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022-12-22 12:55:12Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Ieri l’incontro in sede tra l’agente del giocatore e i dirigenti rossoneri: possibile l’annuncio già entro fine anno Alessandra GozziniCarlo Laudisa 22 dicembre–o IlCampione d’Italia della scorsa stagione è stato una macchina perfetta: il club vuole ora assicurarsi che un altro pezzo dell’ingranaggio continui a girare in rossonero. Ismaelè il motore della squadra, la parte che dà avvio alle azioni di gioco e detta i tempi della manovra, decide se è il momento di accelerare o di abbassare il ritmo. Ilha scelto di procedere a tutta velocità nella trattativa per ildel contratto: dalla fiducia dei giorni scorsi si è passati in fretta a un ...

Il Consiglio ha approvato il piano per la realizzazione del nuovo impianto per Milan e Inter ma ha posto dei paletti, puntando anche al contenimento dei prezzi con più settori a basso costo ...