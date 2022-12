Covid Italia | Rt e incidenza scendono ancora Statistiche e dati del monitoraggio Iss

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Parametri in discesa. Calo dell'occupazione nei reparti non critici, dopo la crescita della settimana ...

Sky Tg24

Parametri in discesa. Calo dell'occupazione nei reparti non critici, dopo la crescita della settimana ...Nuovi dati sulin, oggi, dal monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute. Tra le note principali, l'indice Rt che scende a 0,91, l'incidenza che cala a 233 contagi ... Covid e influenza, le news. Iss, Rt scende ancora: 0,91 da 0,98. Cala l'incidenza. LIVE Quasi 20 milioni di italiani faranno una vacanza tra Natale e Capodanno. Lo sostiene una rilevazione condotta da SWG per Confcommercio secondo cui “i flussi di viaggiatori si avvicinano a quelli del 2 ...Numeri in discesa nel report Covid settimanale, con un virus che ama smentire le previsioni. L'ultimo monitoraggio diffuso dall'Iss ...