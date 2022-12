Covid | in calo incidenza e Rt

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Inl'settimanale dela livello nazionale: 233 ogni 100.000 abitanti (16-22 dicembre) rispetto a 296 ogni 100.000 abitanti (9-15 dicembre). Nel periodo 30 novembre-13 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casisintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,83-0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e anch'esso sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,88-0,94) rispetto a Rt=0,98 (0,96-1,01). E' quanto emerge dai dati della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende leggermente al 3,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 22 dicembre) rispetto al 3,2% (rilevazione al 15 dicembre). Il tasso di occupazione in ...

