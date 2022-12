Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli | “Questa la mia ultima edizione? Non so cosa farò”

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si chiudesera con la finalissima un’a dir poco ricca di polemiche e tensioni dicon le. Protagonista indiscussa è stata senz’altro, giudice dello show di ballo condotto da Milly Carlucci. Dalla lite con Mariotto alla querelle con Iva Zanicchi e Carolyn Smith, la giornalista ha fatto un bilancio in un’intervista al Fatto Quotidiano: “L’più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga”. Per cui il su stato d’animo è di “liberazione”. E alla domanda seche volge alla conclusione sarà la suarisponde: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o ...