Zenga | «Il Napoli merita lo Scudetto»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Walter, ex calciatore e opinionista Sky, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo alloe alla possibilità di vittoria delWalter, ex calciatore e opinionista Sky, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo alloe alla possibilità di vittoria del. Le sue dichiarazioni: «Illoper quanto fatto vedere in questi primi tre mesi di campionato. Alla ripresa giocherà contro l’Inter con un Lukaku non in condizione e un Lautaro ancora sul pullman. Poi ha la Juve, ma se dovesse vincere contro entrambe? Cosa succederebbe? Mi affascina poi la sfida anche di Mou e Sarri con Roma e Lazio. Entrambi sono maniaci del lavoro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

