(Di giovedì 22 dicembre 2022) Stagione quasi irripetibile per Ruggeroe Caterina, i migliori velisti al mondo nel panorama attuale delle classi olimpiche. La magica coppia mista azzurra, reduce dal trionfo olimpico di Tokyo 2021, ha effettuato quest’anno un ulteriore salto di qualità con il nuovo regolamento tecnico del Nacra 17 (modifica ai timoni) dimostrando una superiorità incredibile nei confronti del resto della concorrenza. Il timoniere trentino e la prodiera romana hanno chiuso ilda imbattuti, aggiudicandosi finalmente con merito il premio di World Sailor of the Year dopo averlo sfiorato nel 2018.hanno messo le cose in chiaro già in primavera, dominando il Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, la Semaine Olympique Française a Hyeres e la Kieler Woche di Kiel. Un percorso di avvicinamento ...

Vela, l'anno degli invincibili: un 2022 dominato in lungo e in largo da Tita-Banti