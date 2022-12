Si laurea in ingegneria mentre lavora come collaboratrice scolastica | Adesso punto alla specialistica | il mio sogno è insegnare matematica

La Repubblica

...non capita spesso di festeggiare ladi una collaboratrice scolastica. E Immacolata Caro Esposito , per tutti Imma, 29enne di Torre del Greco, che il 14 dicembre si è laureata in...'Da tempo il territorio ci chiedeva un rafforzamento dei corsi diin tale direzione - ha così commentato l'ampliamento dell'offerta formativa - e l'con questa specifica curvatura ... Si laurea in ingegneria mentre lavora come collaboratrice scolastica: "Adesso punto alla specialistica, il mi… Roma, 21 dic. (Labitalia) - "Sul Superbonus diamo un giudizio positivo ma totalmente negativo sull'evoluzione normativa. Riteniamo ci sia stata una norma assolutamente utile al recupero sia dal punto ...Genova. Sono stati consegnati, in occasione dell'evento organizzato da ABB presso la propria sede di Genova, i Premi di Laurea GB Ferrari, promossi da ABB ...