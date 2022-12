Roma-Waalwijk 3-0 | la squadra di Mourinho esce vittoriosa dall’amichevole

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Alle 16.00 ladi Joséè scesa in campo in Portogallo nell’amichevole contro iled ha vinto 3-0 Alle 16.00, ladi Joséè scesa in campo in Portogallo contro iled ha vinto il match per 3-0. Per i giallorossi sono andati a segno Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy nel corso del primo tempo, mentre nel secondo ha fatto gol Nicolò Zaniolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'ultima partita del 2022 riporta il sorriso e qualche preoccupazione in meno. La Roma vince contro i modesti olandesi del RKC Waalwijk e ritrova pure i gol di Zaniolo e Abraham in attesa di vederli sbloccare anche in gare più probanti. E' finito (in gol anche El Shaarawy) l'ultimo test con una vittoria l'ultima amichevole della Roma prima della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio contro il Bologna (alle 16.30). I giallorossi battono agevolmente per 3 - 0 il RKC Waalwijk.