Roma | fratelli in affari per la ”truffa dello specchietto” | ecco raggirano le vittime

(Di giovedì 22 dicembre 2022). L’ennesimo caso di, nella Capitale, come tanti ce ne sono stati in questi mesi, con tutto il suo inventario di base. Un canovaccio consueto, messo all’opera da dueni e impiegato per far cadere nel tranello il povero malcapitato. “Bandito” daper aver commesso la: lui ci torna e viene arrestatoLa cosa è andata più o meno così: la vittima ha percepito un rumore improvviso mentre si trovava alla guida, poi due ragazzi che lo hanno fermato perché, a loro dire, lui guidatore “distratto” aveva inavvertitamente danneggiato la loro auto, come dimostrato ...

Il Fatto Quotidiano

in campo col Waalwijk e già in vantaggio con Abraham e El Shaarawy. Alle 18 derby tra iInzaghi con Reggina - Inter: Lukaku torna titolare. In programma anche le partite di Lazio (live ..., 22 dic. " Nuova polemica in Aula alla Camera tra il Movimento 5 stelle e Roberto Giachetti del ... Francesco Silvestri, lamentando che il vicepresidente Fabio Rampelli, did'Italia, in ... Fratelli d’Italia festeggia i dieci anni in piazza del Popolo a Roma: sfilano Meloni e i ministri ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in chiusura di un anno straordinario, sull’onda di Tokyo passando da Pechino, e le varie rassegne continentali. Anche noi come i fratelli olimpici siamo nella top ten dei com ...Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Nuova polemica in Aula alla Camera tra il Movimento 5 stelle e Roberto Giachetti del Terzo Polo sulla vicenda del blocco dell'aumento dell'indennità parlamentare. "Vorrei..