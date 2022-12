Pd | De Micheli | ' non ha esaurito sua funzione ma serve tagliando perchè finita un' epoca'

PisaToday

...noi all'opposizione che sembra che abbiano come obiettivo principale fare l'opposizione a noi e... con i candidati alla segreteria, Stefano Bonaccini, Paola Deed Elly Schlein."Credo che il ...... con gli altri candidati Paola Deed Elly Schlein."Siamo il Pd e dobbiamo tornare a fare il ... Se la sinistrasa dire in primo luogo questo,'contrasto alle diseguaglianze', sinistra... San Miniato, il portiere Micheli segna da centrocampo al 94'. "Non ci ho pensato due volte a calciare. Che emozione!" Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Non ho mai pensato, nemmeno nei giorni peggiori, che il Partito democratico avesse esaurito la sua funzione storica", ma "penso però che sia finita un'epoca" e che ...Il Consiglio di amministrazione di Web3 Allliance nella seduta del 16 dicembre ha nominato presidente Andrea De Micheli (Casta Diva Goup) e vicepresidenti Elena Schiaffino (Engitel) e ...