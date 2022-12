Natale a Gerusalemme con Il Volo per Canale 5

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) IlSabato 24 dicembre, in prima serata su5, appuntamento con “Il”. Una serata che unisce la voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto e la suggestiva atmosfera della Terra Santa che fa da sfondo al concerto proprio nel periodo delle festività natalizie. Sul palco, situato alle porte disotto la Torre di Davide, ilsi esibirà, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, nei tradizionali brani natalizi, senza dimenticare i classici pezzi che hanno reso il gruppo celebre. Tra questi, anche la cover del celebre brano “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono. Il concerto in onda su5 è prodotto da Michele Torpedine. Il consueto ...