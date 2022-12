Lancia una bomba carta a scuola | ferito docente Professore non sente più da un orecchio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ci sono alcuni aggiornamenti sul caso delda un petardo vicino alle scale della propria, l’istituto alberghiero Rossini di via Terracina, a Bagnoli, vicino Napoli. Il caso è stato trattato da varie testate, tra cui anche alcuni giornali online di caratura nazionale. A quanto pare il responsabile del gesto ignobile sarebbe uno studente, che avrebbeto l’ordigno, una, dalla tromba delle scale. Ildal lancio di unaL’esplosione avrebbe danneggiato dei gradini ealle gambe ilche si trovava lì vicino. La prognosi per lui è di 3 giorni. Tutto sarebbe avvenuto lo scorso 19 dicembre, ...

