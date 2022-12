Juranovic-Juventus | «Se i giocatori hanno proposte sono sicuro verranno a dirmelo»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ange Postecoglou, tecnico del Celtic, ha parlato del futuro di dell’esterno croatoal Mundo Deportivo cercato dallain questi giorni Ange Postecoglou, tecnico del Celtic, ha parlato del futuro di dell’esterno croatoal Mundo Deportivo cercato dallain questi giorni. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Se c’è un problema o se idellechea trovarmi, e l’amministratore delegato, Michael Nicholson, parlerà con i loro rappresentanti. Ma in questo momento non c’è niente. Zero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

