Federico Dainese abbandona il trono di Uomini e Donne

(Di giovedì 22 dicembre 2022)Non sembrano destinati a restare nella storia del programma i tronisti della stagione in corso di. Dopo il ritiro di Federica Aversano, avvenuto qualche settimana fa, Maria De Filippi ha dovuto gestire anche quello di, che nella registrazione di ieri ha deciso dire il suo percorso nel dating show senza fare alcun tipo di scelta finale. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, il pallanuotista – che nella scorsa stagione aveva corteggiato Veronica Rimondi – non ha voluto illudere né Vincenza Botti, né Elena Croce, le due corteggiatrici rimaste nel suo parterre, ed ha comunicato loro che non intendeva mandare avanti il. Il suo abbandono andrà quindi in onda su Canale 5 subito ...

Fanpage.it

Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dopo Federica Aversano ancheha deciso di lasciare il trono del dating show. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover : Anticipazioni trono classico :ha ...Ennesimo abbandono a Uomini e Donne da parte di un tronista: è il secondo di questa stagione. Dopo quello di Federica Aversano è arrivato anche quello diche ha salutato lo studio non scegliendo nessuna. Una decisione maturata nel corso delle ultime settimane e che ha portato avanti nella registrazione che si è appena terminata, come ... Anticipazioni Uomini e Donne: Federico Dainese ha abbandonato il trono Finale con il botto per l'ultima registrazione di Uomini e Donne del 2022: ecco infatti cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi.Federico Dainese prende una decisione choc: abbandona il dating show In queste ultime ore c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ed in base ...