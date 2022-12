Da 4 - 0 a 5 - 4 in 30' | la rimonta dell' anno in Serie D

(Di giovedì 22 dicembre 2022) In provincia di Alessandria i padroni di casaa Derthona, soto 4 - 0,no cinque gol in neanche mezz'ora sulla Fossanese: è la ...

In provincia di Alessandria i padroni di casa della Derthona, soto 4 - 0, rimontano cinque gol in neanche mezz'ora sulla Fossanese: è la ... La rimonta dell'anno in D: sotto 0-4 al 60', il Derthona vince 5-4 con gol di un figlio d'arte