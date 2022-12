Bella Hadid chiude il 2022 con un colpo di testa

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sebbene manchi ancora qualche giorno all’inizio del 2023,ha già messo in pratica il detto “anno nuovo, vita nuova”, modificando il colore dei suoi capelli. La top, che proprio nelle ultime ore è stata votata “modella dell’anno” dal portale models.com si prepara per dodici nuovi mesi all’insegna del successo. Si dice però che quando una donna cambia pettinatura è pronta per un nuovo capitolo nella vita: quale sarà quello di? Addio nero Caschetto corvinoIl nero corvino di, super sexy e misterioso, ha contribuito a renderla un’icona della moda. La sua chioma, lunga e liscissima, è stata trasformata negli anni in una miriade di acconciature. Raccolti in eleganti chignon, mossi per un mood wild, futuristici per un effetto wet: nel portfolio dellanon è ...