VIDEO Salt Bae fa festa con l’Argentina e tocca la Coppa | è polemica

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel corso dei festeggiamenti delsul prato del Lusail Stadium non è passata inosservata la presenza diBae. Il fondatore della catena di ristoranti Nusr-et, famoso per il modo in cui versa il sale sulla carne, ha pubblicato foto...

Corriere dello Sport

Tutte le star del football sono passate daBae. Una notorietà che lo ha portato fino alla tribuna vip della finale di Doha e, addirittura, a scendere sul terreno di gioco per festeggiare insieme ...Non è passata inosservata la presenza diBae, il turco Nusret Gokce, noto ristoratore e protagonista di famosisul web in cui a modo suo (diventato poi virale tra i giovani) condisce con il sale la carne che preparano nei suoi ... Messi infastidito da Salt Bae dopo la finale mondiale: spunta un video che racconta la verità Il ristoratore e imprenditore turco Nusret Gökçe, noto con il nome del meme che lo ha reso famoso, “Salt Bae”, si è imbucato ai festeggiamenti in campo dell’Argentina subito dopo la finale dei Mondial ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...