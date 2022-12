Tragedia in Argentina | un tifoso muore durante i festeggiamenti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In un’paralizzata dalle folle accorse in massa per festeggiare il successo mondiale, si è consumata unaa 400km da Buenos Aires. Undi 22 anni infatti, è morto in seguito a un tragico incidente. Il ragazzo guidava una motocicletta con la bandieraal collo, il simbolo della nazionale però si è impigliato nella ruota e lo ha gettato a terra strozzandolo.festaincidente La confusione neiLa giornata nel paese come prevedibile, è stata molto agitata con picchi di ben cinque milioni di persone per strada nella capitale. La squadra ha dovuto abbandonare l’idea di proseguire la parata in pullman per scegliere l’elicottero, vista l’indisponibilità di percorsi stradali liberi. Enrico Tiberio Romano