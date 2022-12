Tim aderisce a Eco Rating per una scelta più consapevole degli smartphone

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il Gruppo TIMall’iniziativa Eco, che adotta un sistema di valutazione per misurare il livello di sostenibilità ambientalee, in tal modo, favorire scelte d’acquisto più consapevoli e sostenibili da parte dei clienti. L’iniziativa, nata nel 2021, è frutto di una collaborazione fra i principali operatori internazionali di telefonia, tra cui Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (che opera con i marchi O2, Vivo e Movistar), Telia Company e Vodafone, che hanno messo a punto una metodologia per valutare la sostenibilità ambientale dei dispositivi mobili. Tim, come funziona il sistema di valutazione Nel 2022 hanno aderito all’iniziativa anche gli operatori EE, NOS e Proximus. A partire da maggio 2021 il sistema Ecoè stato lanciato in 24 paesi europei e si è ...