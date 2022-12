“Polmonite in atto” | Bianca Atzei in ospedale a poche settimane dal parto

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La celebre cantante, al momento, sta vivendo le ultimedella sua prima gravidanza e, tra un po’, potrà tenere tra le braccia il suo bambino. Da alcuni giorni a questa parte, però, l’artista ha smesso di condividere foto e video sui social come, invece, generalmente è solita fare. L’assenza dida Instagram ha destato subito molta preoccupazione in tutti i i suoi fan i quali, per sapere cosa stia accadendo, hanno inondato di messaggi il suo compagno, l’inviato de Le Iene Stefano Corti.in, paura per la cantante che è in dolce attesa – Ilovetrading.itOltre a essere una talentuosa cantante – dotata di un grande talento e di una voce unica –è anche molto attiva sul suo ...