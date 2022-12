Perché inserire le pareti divisorie in ufficio

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Gli open space hanno tantissimi pregi (più condivisione, grandi spazi e meno ingombri) ma hanno anche degli aspetti negativi, tra cui il fatto che non c’è isolamento acustico. Molti lavoratori si lamentanonon riescono a concentrarsi a causa delle distrazioni continue intorno a loro e cercano di risolvere la situazione indossando costantemente le cuffie. Le aziende però dovrebbero provvedere a questo problema, implementando delle soluzioni all’avanguardia che garantiscano ai dipendenti un alto livello di comfort. Tra queste ci sono le, come quelle in vetro che sono esteticamente belle e riescono ad isolare gli ambienti in modo ottimale. Quando si arreda l’è importante creare degli spazi belli, funzionali e pratici. Tutto deve essere curato nei minimi dettagli e ...