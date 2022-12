Nord Stream | stallo nell’inchiesta sul sabotaggio I dubbi dagli Usa | «Ancora nessuna prova contro Mosca»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «Dopo mesi di indagini, numerosi funzionari affermano che la Russia potrebbe non essere responsabile degli attacchi ai gasdotti». Non ci sono quindiprove che dimostrino la colpevolezza dineldelle linee posizionate nel tratto di Mar Baltico tra Danimarca e Svezia. A darne notizia è il Washington Post che cita un funzionario europeo, facendo eco alle valutazioni di 23 funzionari diplomatici e dell’intelligence di nove Paesi intervistati nelle ultime settimane. Alcuni si sono spinti fino a dire che non pensano che la Russia sia responsabile, scrive la testata statunitense, mentre altri continuano a considerareil «sospetto primario». Dopo le esplosioni di fine settembre i leader mondiali hanno iniziato a rimbalzarsi tra loro la presunta ...

Il Fatto Quotidiano

