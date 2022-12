TGCOM

Leggi Anche Bono contro Putin: 'Assassino, sta bullizzando l'Ucraina'è impegnato sin dal primo momento al fianco dell'Ucraina. Tanto che è ambasciatore di United24 , un'iniziativa globale di raccolta fondi a sostegno dell'Ucraina, lanciata il 5 maggio 2022. ...L'applicazione Air Alert di Ajax Systems, che avvisa gli ucraini dei raid aerei, ha stretto un accordo con, famoso per la sua interpretazione di Luke Skywalker nei film di Star Wars. Grazie alla collaborazione,avviser con la sua voce gli utenti nelle zone interessate dal conflitto. Il ... Mark Hamill presta la voce per gli ucraini: sarà Luke Skywalker ad avvisare dei raid aerei Per i suoi cinque tipi di allarme, l’app Air Alert parlerà con la voce dell’attore che interpretò il leggendario Jedi in Star Wars ...L'applicazione Air Alert di Ajax Systems, che avvisa gli ucraini dei raid aerei, ha stretto un accordo con Mark Hamill, famoso per la sua interpretazione di Luke Skywalker nei film di Star Wars.