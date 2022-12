Manovra 2023 | emendamento da 450 milioni approvato per errore Testo torna in Commissione

Adnkronos

Durante la maratona notturna di ieri è arrivato il sì a una modifica alla legge di bilancio, proposta dal Pd, che stanzia risorse su cui non c'è copertura ...... sono state confermate per il. Ma la misura verrà sostituita da due strumenti, una Carta cultura giovani ed una legata al merito scolastico. Un emendamento allaeconomica, a prima firma ... Manovra 2023 e novità su reddito cittadinanza, Conte: "Follia pura" Durante la maratona notturna di ieri è arrivato il sì a una modifica alla legge di bilancio, proposta dal Pd, che stanzia risorse su cui non c'è copertura finanziaria ...Un emendamento alla legge di bilancio ha prorogato il diritto ad accedere allo smart working, per i lavoratori fragili, fino al 31 marzo 2023 ...