L’azzurro Traorè riceve in regalo una banana marcia Poi le scuse dei compagni di squadra

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «Sta arrivando Natale e come da tradizione inè il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e scherzoso. Un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi, di quelli anche pungenti, ironici. Ieri, quando è stato il mio turno, all’interno del mioho trovato una. Una, dentro un sacchetto dell’umido». Così Cherif, pilone del Benetton e della Nazionale italiana. Il 28enne, di origini guineane, ha pubblicato un duro post su Instagram sottolineando lo sfondo razzista delricevuto durante il Secret Santa, un momento che conviviale e scherzoso in cui ci si scambiano doni in forma anonima. Il duro post di Cherif«Oltre al fatto di reputare il gesto ...