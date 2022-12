La Rai censura Edoardo Vianello | a Ballando l' ultima follia | cosa va in onda

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il perbenismo impera in tv. Soprattutto sedi mezzo c'è la lingua italiana. Nel corso dell'puntata dicon le Stelle, la manina dellaè intervenuta per aggiustare I Watussi die "negri", mentre Mughini si esibiva con la compagna di ballo, è diventata "neri". Un omaggio alla retorica del politically correct che pretende pure di stravolgere i testi di canzoni che nulla hanno a che fare con il razzismo. In Rai forse si vergognano della parola negri nonostante sia parte integrante di un brano che, uscito nel 1963, è entrato nel Guinnes dei Primati per essere stata cantata 10mila volte dal vivo. D'altronde dalle parti di viale Mazzini quest' anno si eliminano concorrenti per t-shirt con un motto dannunziano e ora si sbianchettano consonanti ossequiando le regole di ...

Liberoquotidiano.it

