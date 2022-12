Emily in Paris 3 | recensione | l’età delle decisioni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Parigi o Chicago? Madeline o Sylvie? Gabriel o Alfie? Questi sono gli interrogativi con cui si è conclusa la seconda stagione diine che sono destinati ad aprire la terza. In sostanza, dunque, il pubblico è stato lasciato con il fiato in sospeso in attesa di capire effettivamente quali passi avrebbe fatto la pocostaper cambiare la propria esistenza. Senza rivelare troppo, chiariamo subito che nulla accadrà facilmente, in perfetto stile Cooper, fatta eccezione per un particolare: un piccolo cambio di look. Nell’anno in cui la frangetta sembra essere tornata prepotentemente di moda, anchedecide di armarsi di forbice e dare un taglio netto. D’altronde quando s’inizia un nuovo capitolo della propria vita a mostrare i primi segnali di cambiamento sono sempre i ...

Vogue Italia

Op s we did it again ! Nonostante tutto, non riusciremo a non guardarein! Ecco cosa ci aspettiamo dal suo guardaroba in questa terza stagione! Sono state già spese fiumi di di parole su questa serie tv ma sembra quasi impossibile ogni volta non rimanere ...Stiamo parlando diin, la commedia di Netflix che dal 21 dicembre e a pochi giorni dal Natale, torna in streaming con gli episodi inediti della terza stagione. Una serie che, al netto ... Emily in Paris, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione Netflix ha finalmente rilasciato la terza stagione di Emily in Paris, uno degli show più seguiti del suo catalogo, da oggi 21 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.Netflix ha ufficializzato la produzione di Emily in Paris 4 e i fan sono già alla ricerca praticamente ovunque di anticipazioni e spoiler. Fino ad oggi le vicende dell’intraprendente Emily sono dispon ...