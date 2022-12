C' era un dress code | ma l' importante è far parlare di sé

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Può capitare di essere invitati a una festa e non sapere cosa indossare. Ma quando la festa ha unpreciso, allora ci sono poche scusanti se si va decisamente fuori tema. È capitato a Kim Kardashian, che sta facendodi sé preché si è presentata all party di Natale di Paris Hilton con un look tutt’altro che natalizio. Leggi anche › Kim Kardashian e Kanye West hanno divorziato: da lui un assegno mensile di 200mila dollari per i figli La festa organizzata dalla madre di Paris Hilton Come da tradizione, Paris ha affidato l’organizzazione della serata alla madre. Che ha invitato moltissimi amici, tra cui Heidi Klum e Paula Abdul. Ma a rubare la scena è stata Kim Kardashian e il suo look. ...