Catanzaro | sequestrarono e torturarono un ragazzo | in 4 finiscono in carcere NOMI

TGCOM

Il provvedimento cautelare si fonda sulle indagini svolte dalla Squadra Mobile di, dirette e coordinate da questa Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di una brutale aggressione ...I provvedimenti, emessi dal Gip su richiesta della Dda di, sono stati eseguiti dalla Squadra mobile del capoluogo supportata in fase esecutiva dai Reparti Prevenzione Crimine 'Calabria' di ... Catanzaro, sequestrano e torturano un ragazzo: è grave, quattro arresti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...