Calciomercato Inter | obiettivo Scalvini | ecco chi è | numeri e curiosità

InterLive.it

Dall'a Roma e Juventus, sono tanti i club che hanno posizioni aperte con il Fisco. Per ... Come scrive Repubblica le squadre pensano aldi gennaio e intanto anziché pagare tutto il ...In vista del prossimoestivo, l'ha messo nel mirino il difensore centrale dell'Atalanta (abile a disimpegnarsi anche a ... Calciomercato Inter, colpo a zero: accordo quasi chiuso Il centrocampista 22enne, a Ferrara dal 2020, è pronto al grande salto in Serie A a gennaio: ad attenderlo c'è lo Spezia.Spiega La Gazzetta dello Sport, si sono anche gettate le basi per un possibile nuovo rinnovo del difensore nerazzurro, in scadenza tra 18 mesi. Sul piatto un’offerta a lungo termine, fino al 2027, con ...