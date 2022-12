Calciomercato | futuro in bilico per Mbappe | spunta un piano inedito

Calciomercato.com

Commenta per primo Comincia a muoversi qualcosa attorno al portiere della Fiorentina , in prestito dall' Atalanta , Pierluigi Gollini : dopo 6 mesi di disastri, adesso il portiere classe '95 è ...Per il, come raccontato da.it, il nome di Carnesecchi intriga comunque molto la Juventus. In difesa, si riparte dalla solidità di Bremer e dall'esperienza e dalla duttilità di ... Il piano di Zhang, nuovi debiti per tenersi l'Inter: 'Ecco l'obiettivo per il futuro'. Balla e canta scatenato VIDEO Ha partecipato a cinque edizioni del Mondiale, si rimette in gioco a 37 anni e firma fino a giugno con il club granata. Trascorrerà il Natale in Italia e il 4 gennaio sarà a difesa dei pali, nella sfi ...ALBUFEIRA. Un gol per ripartire. E nel caso di El Shaarawy per rimarcare quel «Io ci sono» che con l'arrivo prossimo di Solbakken e l'overbooking che ci sarà in ...