Aumenti stipendio docenti e Ata | già effettuato adeguamento tabellare | elemento perequativo cessa da febbraio 2023 Messaggio NoiPa

Money.it

Come riferisce il magazine britannico Autocar, questo si tradurrà nella crescita di unomedio fino a 2.972 sterline, che scatterà già dal primo gennaio 2023. Il sindacato ha espresso ...in busta paga per redditi fino a 25mila euro Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori ...docenti e Ata, da 24 a 41 euro mensili lordi in più per il taglio del cuneo fiscale Bonus ... Stipendi, arrivano gli aumenti in busta paga: quanto si guadagnerà ... GOODWOOD - Dopo una trattativa con i sindacati, la Rolls-Royce, che fa parte del Gruppo Bmw, ha assegnato ai 1.200 dipendenti della sua fabbrica di Goodwood un premio salariale fino al 17,6% ...Vediamo di quanto aumenteranno quindi gli stipendi per le diverse fasce di reddito. Un aumento dello stipendio che può arrivare fino a 400 euro all'anno: è quanto accadrà con il taglio del cuneo ...