Walter Chiari moriva 31 anni fa Successo e declino di un genio “futurista” dello spettacolo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Trentunosenza, l’eroe della Decima. Chissà se Selvaggia Lucarelli lo avrebbe attaccato se fosse stato in vita, lui che ad ogni iniziosalutava gli spettatori “ della prima fila ma particolarmente della decima”. Perché, il 20 dicembre di 31fa, se ne andò in netto anticipo dalla vita che non aveva mai rinnegato. E tra tante cose non abiurate c’era la sua militanza nella Decima MAS del principe Borghese. Non che fosse solo, tra Raimondo Vianello, Enrico Ameri e il futuro premio Nobel per la letteratura e fondatore di soccorso rosso, Dario Fo., elettore del Msi. Il rifiuto delle leggi razziali Per tutta la vita rimase simpatizzante ed elettore del Msi e amico personale di ...