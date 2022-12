Usa | il cruciverba che ricorda una svastica fa scoppiare una polemica sul New York Times

RaiNews

"Questo è ildel NYTimes oggi nel primo giorno di Hanukkah ", ha scritto. Le critiche Numerose le critiche anche sul sito del quotidiano. "A chi importa se è stato 'non intenzionale' Non ...Un portavoce del quotidiano ha assicurato che si tratta "di un comune disegno di: molte griglie aperte neihanno un simile schema a spirale per le regole sulla simmetria ... Usa. Cruciverba ricorda una svastica, bufera social sul New York Times Nel suo commento pubblico, il creatore del cruciverba si diceva "entusiasta" per la pubblicazione del suo primo puzzle domenicale sul NY Times, spiegando di avergli dato "una divertente forma a vortic ...Pioggia di accuse contro il new York Times per aver pubblicato un cricuverba la cui forma ricorda da vicino una svastica. Nei giorni scorsi il giornale aveva criticato il governo israeliano ...