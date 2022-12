(Di martedì 20 dicembre 2022) Nellacapolista non mancano le alternative per condurre il gioco. In campionato coach Scariolo ha 4 grandi opzioni nel ruolo di regista. La più spettacolare, ma finora meno utilizzata, è quella ...

Se Pajola, un marine in difesa, predatore dei palloni persi dagli avversari, si avvicina molto a Hackett come tipologia e vocazione tecnica, Mannion si ispira di più aper la ricerca dell'...... riuscendo a trovare il ritmo deilunghi, Jaiteh e Bako, sempre osservati speciali e stavolta ... anche se il migliore per continuità è stato Hackett, 13 punti e 4 assist, seguito da, 11 ... Teodosic e i suoi fratelli: il play si fa in quattro e la Virtus è già in fuga