“Situazione estremamente complessa” Putin perde il sonno | la guerra è un incubo

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Russia ha il fiato sul collo e vuole di più. Il presidente Vladimirha esortato i servizi di intelligence nazionale a raddoppiare il loro sforzo per far fronte all'emergere di nuovi rischi e minacce: lo ha fatto in un videomessaggio diffuso in occasione della ‘Giornata del lavoratore negli organi di sicurezza dello Stato'. «Lain continua evoluzione nel mondo e l'emergere di nuovi rischi e minacce pongono requisiti elevati all'intero sistema degli organi di sicurezza della Russia», ha affermato il capo del Cremlino. Per questo, ha aggiunto, «dovere rafforzare ulteriormente il vostro lavoro nei settori chiave e utilizzare al massimo le vostre potenzialità operative, tecniche e umane». Il presidente russo ha pure sottolineato la necessità di mantenere sotto sorveglianza permanente le infrastrutture strategiche energetiche e ...

Il Sole 24 ORE

...del lavoro " eau de capitalisme " protestante che seguirà la stabilizzazione della... Il conforto della vastità è un librodivertente, che provoca sorrisi affettuosi, e gonfia ...Ci sono ancora aree di miglioramento, quindi sarà importante fare il punto delladopo la ... Sacha Fenestraz : "È stato un testpositivo e importante per me come pilota ... Ucraina, ultime notizie. Putin, in zone annesse situazione “estremamente difficile” La Russia ha il fiato sul collo e vuole di più. Il presidente Vladimir Putin ha esortato i servizi di intelligence nazionale a raddoppiare il ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...