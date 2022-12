Samantha Cristoforetti in copertina sul numero di fine anno di Vanity Fair

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’la protagonista dell’ultimodell’di«È strano, a quell’altezza, viaggiando a 28.000 chilometri all’ora, ti accorgi che non è importante dove sei o dove stai andando, ma con chi sei e con chi stai andando. Nello spazio è tutto maestoso e lento. Ma è dalla Terra che viene la felicità». Milano, 20 dicembre 2022 – È tornata sulla Terra dopo 200 giorni nello spazio., la prima astronauta italiana ed europea a diventare comandante della ISS, la Stazione spaziale internazionale e una degli astronauti più celebri del nostro tempo, si racconta aintervistata dal direttore Simone Marchetti, con cui ha parlato della sua vita «senza confini»: ...

Nella cupola spaziale di piazza San Silvestro a Roma, infatti l'astronautaha chiuso la mostra temporanea 'Exploring Moon to Mars'. "È stato un anno estremamente importante per ... Nel 1912 nasceva a Colleferro l'azienda Bombrino-Parodi-Delfino, in seguito divenuta Avio, che avrebbe spalancato le porte dello Spazio all'Italia. A ...