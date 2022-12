L’assenza di Putin La fisicità una volta esaltata ora è nascosta

Il Denaro

Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto 'per ... Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pur indi ... Pertanto, ha comunicato'ufficio stampa del Quirinale, è stata ......della Repubblica di Polonia rinata dopo oltre 120 anni di... forse psicopatico, con un colpo di rivoltella durante'... Budapest ha in sostanza optato per se stessa e per, Varsavia invece ... L'assenza di Putin al G20 - Ildenaro.it