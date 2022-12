La virata verso la seconda guerra fredda. L’analisi di Valori

(Di martedì 20 dicembre 2022) Politicamente, economicamente e militarmente, il continente europeo si è nuovamente diviso: la Russia a est, la Nato e l’Ue a ovest, e i Paesi intermedi – Ucraina, Bielorussia, Moldavia e gli Stati del Caucaso – sono diventati una zona di potenziale conflitto. Unatra le grandi potenze in Europa – che sembrava essere rimasta sulle pagine dei libri di storia – ancora una volta è diventata, seppur improbabile (per questioni atomiche), ma possibile. L’equivalente dell’azione militare sono state le sanzioni economiche e ladell’informazione che si è sviluppata a pieno regime. Sebbene Russia e Stati Uniti d’America fossero già sull’orlo di un confronto sulla Georgia nel 2008, l’episodio è stato troppo fugace, abbastanza periferico e lasciato senza conseguenze a causa dello scoppio della ben nota crisi finanziaria globale e del cambio di ...

La virata verso la seconda guerra fredda - Ildenaro.it La guerra in Ucraina è riuscita a cambiare il sistema delle relazioni internazionali a distanza di trent'anni e passa dalla fine della ...