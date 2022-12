Gb | svelate le banconote con l' immagine di re Carlo al posto della regina Elisabetta

Agenzia Nova

Afghanistan, le donne scendono in piazza contro i talebani: 'Riaprite le scuole superiori per le ragazze' in circolazione dal 2024le nuovecon il volto di re Carlo L'ACCUSA A EPIC ...Le nuovesaranno da 5, 10, 20 e 50 sterline. Saranno incircolazione dalla metà del 2024, e non sostituiranno le attuali con Elisabetta ... Regno Unito: svelate le nuove banconote con re Carlo III La Banca d’Inghilterra ha mostrato le nuove banconote raffiguranti l’immagine di Re Carlo III: saranno in circolazione a partire dal ...Un momento storico per il Regno Unito che vedrà le nuove banconote con il volto di Re Carlo III: ecco da quando e quali.