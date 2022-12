Calcio | le condizioni di Gianluca Vialli si aggravano | ricovero in una clinica di Londra

(Di martedì 20 dicembre 2022) La preoccupazione c’è. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ledi salute disi sono aggravate. Il mondo delsta vivendo un momento particolare e triste. Ieri c’è stato l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, deceduto a causa di una leucemia contro cui stava combattendo dal 2019, mentresta convivendo da cinque anni con il tumore al pancreas. “Un ospite indesiderato e un compagno di viaggio che avrei volentieri evitato“, in questo modo l’aveva definito nel suo ruolo di capo delegazione degli azzurri, culminato con la spedizione straordinaria degli Europei 2021. Una settimana fa la pausa da questo incarico era stata una sorta di campanello d’allarme, visto che lo stessoaveva affermato la necessità di curarsi. L’ex ...

